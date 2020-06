​La justice saisit le compte d'Oscar Temaru

Tahiti, le 5 juin 2020 – La justice a effectué une "saisie pénale" de 11 millions de Fcfp sur le compte en banque du leader indépendantiste et maire de Faa'a, Oscar Temaru, dans le cadre de l'affaire des frais d'avocats de l'affaire Radio Tefana. Oscar Temaru a annoncé lui-même la nouvelle aux cadres de son parti vendredi en fin d'après-midi.



Rebondissement dans "l'affaire dans l'affaire" Radio Tefana. La justice a saisi cette semaine près de 11 millions de Fcfp sur le compte en banque appartenant au président du Tavini huiraatira'a et maire de Faa'a, Oscar Temaru, a annoncé le leader indépendantiste à plusieurs cadres de son parti et de son conseil municipal vendredi en fin d'après-midi. Selon nos informations, il s'agit d'une "saisie pénale" effectuée sur ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour "détournement de fonds publics" portant sur les frais d'avocats de l'affaire Radio Tefana. En règle générale, il s'agit d'une mesure permettant à la justice de conserver les fonds d'une personne suspectée d'un délit pour s'assurer de sa solvabilité en cas de condamnation.



En effet, dans cette affaire, la section de recherches de la gendarmerie de Papeete enquête sur la régularité du vote de la "protection fonctionnelle" accordée au tavana Oscar Temaru par le conseil municipal de la mairie de Faa'a début 2019, pour prendre en charge ses frais de justice dans l'affaire Radio Tefana. Oscar Temaru y voyant un "acharnement judiciaire" destiné à mettre à mal sa défense dans une affaire toujours en attente d'un procès en appel.



Le Tavini abasourdi



Toujours selon nos informations, le président du Tavini a annoncé avoir découvert cette saisie vendredi matin en faisant ses courses avant d'en être officiellement informé par sa banque dans la journée. Dans les rangs du parti indépendantiste, c'est l'émoi qui dominait vendredi soir et personne ne souhaitait réagir officiellement. "C'est pas de l'argent mal gagné, c'est l'économie de toute une vie", commentait dans la soirée un cadre du parti, poursuivant : "Oscar ? Il est comme d'habitude. Il a dénoncé la justice coloniale et il a appelé au calme…".



Rappelons que cette enquête préliminaire a connu de très récents développements, avec les auditions la semaine dernière à la section de recherches de la gendarmerie d'Oscar Temaru, de son ex-avocat, Me Gilles Jourdainne, du premier adjoint de la mairie de Faa'a, Robert Maker, et de l'avocat de la commune, Me Stanley Cross. Les membres du conseil municipal avaient quant à eux été entendus en fin d'année dernière.