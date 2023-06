​La hausse des taux de crédits bancaires se poursuit

Tahiti le 13 juin 2023. Même légère comparativement à l'Hexagone ou la Nouvelle-Calédonie, la hausse des taux de crédits au Fenua se poursuit.



Il ne pouvait en être autrement. Après quelques années de baisses successives, les taux de crédits aux particuliers sont repartis à la hausse. La conjoncture d'une économie convalescente après la période Covid, ainsi que la tentative modérée de mettre un coup de frein sur la spéculation immobilière font repartir ces taux à la hausse en Polynésie française. Celle-ci est cependant très modérée par rapport aux taux pratiqués, notamment en Hexagone, où les taux, notamment dans l'immobilier, sont repartis sur des bases de fortes hausses.



"Sur trois mois, le taux moyen des découverts diminue de 26 points de base, à 10,23 %", note l'Institut d'émission des outre-mer dans ses derniers rapports. "Le taux moyen des prêts personnels franchit la barre des 5 %, niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2018. Le taux moyen des crédits à l’habitat augmente aussi sur trois mois pour s’établir à 2,12 %. Ils sont souscrits pour un montant moyen de 24,4 millions de francs."



La production de crédit aux particuliers, 18,8 milliards de francs, augmente de 18,1 % comparativement au premier trimestre 2022. Elle est largement tirée par la reprise des crédits à l’habitat (+24,4 % sur un an), après cinq trimestres de contraction. Les prêts personnels à la consommation continuent de progresser, mais moins rapidement (+10,4 % après +24,9 % le trimestre précédent).

Ces taux restent malgré tout plus favorables que ceux pratiqués en Nouvelle-Calédonie, et sont comparables à ceux pratiqués dans l'Hexagone, ce qui les rend "plus avantageux en ce qui concerne les crédits à l’habitat", note l'IEOM.



Cette augmentation des taux aux particuliers s'applique aussi, en rebond, aux entreprises.

Si le taux moyen de crédits de trésorerie échéancée est relativement stable, à 2,92 %, celui des crédits à l’équipement s’accroît sur trois mois pour s’établir à 2,66 %. A l’instar du trimestre précédent, leur montant moyen est élevé (95,7 millions de francs), porté par quelques financements importants. Leur délai moyen de remboursement se situe autour de 12 ans.

Plus encore, le taux moyen des crédits immobiliers augmente passant de 1,77 % à 2,56 %. "Malgré une tendance à la hausse, les conditions débitrices observées en Polynésie française s’avèrent plus favorables qu’en Nouvelle-Calédonie et que dans la France entière où les augmentations sont plus marquées", note cependant l'IEOM.



La production de crédit aux entreprises individuelles, 1,3 milliard de francs, ralentit : +8,7 % sur un an après +31,2 % le trimestre précédent. Les crédits immobiliers et les crédits de trésorerie échéancée s’inscrivent en revanche en hausse (respectivement +26,7 % et +21,2 %), tandis que les crédits à l’équipement se tassent (-0,8 %).