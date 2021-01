​La gendarmerie recrute des réservistes dans l'archipel marquisien

En période de crise sanitaire comme aujourd’hui où la jeunesse polynésienne souffre de manque de possibilités d’emplois, les métiers de la gendarmerie bénéficient d’un regain d’intérêt pour tous ceux ayant une envie de découverte avec des risques de métiers moindres. Le Corps de soutien technique administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) concentre aujourd’hui 80% du recrutement en Polynésie avec une explosion des candidatures en 2020. C’était environ 200 candidats recrutés, parmi lesquels 90% étaient à Tahiti et 10% provenaient des archipels. Cette filière recrute dans les métiers tels que la cuisine, l’horticulture, la serrurerie, la maçonnerie, la plomberie ou encore la peinture en bâtiment. Elles sont parfois méconnues car ce sont les filières opérationnelles, celles du terrain, qui sont les plus visibles ; mais les six spécialités de la CSTAGN s’étendent aussi bien de l’administration et la gestion du personnel, à la gestion logistique et financière, aux affaires immobilières, à la restauration collective, à la section auto engins-blindés ou encore à l’armurerie pyrotechnie.



Elles sont parfois méconnues car ce sont les filières opérationnelles, celles du terrain, qui sont les plus visibles ; mais les 6 spécialités de la CSTAGN s’étendent aussi bien de l’administration et la gestion du personnel, à la gestion logistique et financière, aux affaires immobilières, à la restauration collective, à la section auto engins-blindés ou encore à l’armurerie pyrotechnie.