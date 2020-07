​La "famille royale" Tarano installée à "Fare Ura"

Tahiti, le 28 juillet 2020 – Particulièrement actifs ces dernières semaines, les membres du royaume auto-proclamé Polynesian Kingdom of Atooi étaient mardi à Paea pour installer, sur des terres domaniales, les descendants de Tumahiti a Tarano dit Papa'i. Les "vrais propriétaires" de cette terre. Quant aux riverains propriétaires du quartier… The Polynesian Kingdom of Atooi compte mettre en place des "baux de location" et annonce que si aucun accord n'est trouvé : "on appliquera la saisie des biens".



Les membres du Polynesian Kingdom of Atooi (PKOA) se sont rassemblés mardi matin pour installer la famille royale Tarano, se revendiquant propriétaire de la terre où se trouve actuellement le marae Arahurahu à Paea. Bernard Taiore, un des héritiers Tarano est l'initiateur de l'installation des descendants de Tumahiti a Tarano dit Papa'i. Selon le généalogiste du royaume auto-proclamé PKOA, Tihoti Moetaua, une dévolution successorale a été faite auprès d'un notaire de la place et comptabilise tous les "tomite fenua" de Paea. Toujours selon Tihoti Moetaua, tous les actes de vente ou encore les "détournements des terres" sont répertoriés. Selon le généalogiste de PKOA, les héritiers pourront désormais retourner sur leurs terres charge ensuite au tribunal foncier de rectifier toutes les fautes qui ont été commises…



Tihoti Moetaua affirme que l'actuel tribunal "n'est pas le nôtre". "Nous avons le nôtre et nous demandons à ce que les affaires foncières soient jugées par notre cour suprême (…). Tout ce qui touche à la souveraineté c'est allodial, c'est caduc, c'est nul. Elle n'a pas de pouvoir sur nous". Il rappelle aussi que le vrai nom du marae Arahurahu est "Fare ura". Selon lui "la vérité a été cachée (…) et du coup les héritiers n'osent pas revenir sur leurs terres. Mais aujourd'hui tous sont au courant de la vérité et sont prêts à revenir sur leurs terres (…) et qu'on les laisse tranquilles et en paix". Et cette terre part, selon PKOA, de la crête de la montagne jusqu'au récif. Des copies de ces documents ont d'ailleurs été données aux institutions du Pays et de l'Etat.



Les membres du PKOA préparent d'ailleurs de grandes festivités pour l'arrivée du grand roi Kamehameha au marae Fare Ura. Mais ils n'ont pas su donner de date précise quant à son arrivée au fenua. Et pour l'occasion, ils comptent bien retirer le panneau sur lequel est écrit "marae Arahurahu" positionné à l'entrée du site : "ce mensonge a été diffusé de par le monde. Et certains se sont faits de l'argent sur cette terre qui n'appartient même pas au Pays. Les héritiers veulent qu'on mettre Fare Ura le vrai nom de ce marae". Le généalogiste précise aussi que les grands évènements qui vont être organisés à Fare Ura seront aussi payants, comme tous les autres spectacles jusqu'ici et que des règles seront toujours de mise. "Les propriétaires terriens auront droit à 51% des bénéfices et le Pays 49%. Le Pays est au courant de tout cela, mais il n'a pas encore commencé à payer". On s'en doutait un peu… La mise en place d'un village polynésien est aussi un autre projet que compte mettre en place les propriétaires terriens.