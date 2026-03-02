

​La double défaite de Cyril Tetuanui

Tahiti le 22 mars 2026. Défaite de la liste de Cyril Tetuanui, éviction de Félix Tokoragi à Makemo et de Woullingson Raufauore à Maupiti. Des surprises pour ce deuxième tour dans certaines îles.





Condamné en 2012 à un an d’inéligibilité pour « prise illégale d’intérêts », condamnation qu’il n’a jamais effectué à cause d’un imbroglio administratif au haut-commissariat, Cyril Tetuanui n’a cette fois-ci pas échappé à sa nouvelle condamnation après le rejet de son pourvoi en cassation.



Interdit de conduire sa propre liste au second tour, le maire sortant a vu ses colistiers se faire dépasser par la liste issue des fusions des équipes de Raimana Delors, Naumi Mihuraa et Gérard Goltz, réalisant 51,1% des suffrages. Une fusion qui a décapité la tête de la mairie en reléguant à la seconde place la liste Tapura Amui conduite par Moemoea Colomes. Une soixantaine de voix séparent les listes Te reo o te nunaa du Tapura Amui. La semaine prochaine, Gérard Goltz devrait être le nouveau maire de Tumaraa, accompagné de Naumi Mihuraa, belle-fille de Cyril Tetuanui. Cette dernière, malgré la filiation familiale, n’a pas compté ses mots dimanche soir. "Ça faisait 25 ans que ça durait. Ça suffit. Il fallait passer à autre chose", a-t-elle déclaré.



Autre déçu de la soirée, Félix Tokoragi, maire sortant de Makemo, qui sera finalement exaucé dans ses vœux électoraux puisqu’il y a quelques années, il avait exprimé sa volonté de ne pas briguer de nouveau mandat de Tavana. Vaitiare Fournier de Tamariki oruro no Makemo e tona haga motu a tika remporte 12 des 15 sièges à Makemo.



Enfin, grosse surprise encore à Maupiti où Woullingson Raufauore, maire sortant, paie certainement son omniprésence sur tous les sujets de la commune. Des reproches sont remontés ces dernières années sur les décisions prises sans concertation sur l’île par le maire. Mareto Atuahiva de la liste Maurua to'u aho ora arrive en tête assez largement avec 58,37% des voix et prends donc 12 des 15 sièges au conseil municipal de Maupiti.



Dans les autres communes, pas de suspense malgré ce second tour à Tubuai où Fernand Tahiata est largement réélu avec sa liste Ia ho'e ia hotu maita'i 'o Tupuai.



Pas de soucis non plus pour Etienne Maro à Fakarava où sa liste Vehi toku oire remporte 16 des 19 sièges.



Bertrand Prévost

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Mars 2026 à 19:37 | Lu 1288 fois



