

​La délégation polynésienne à Paris retrouve une direction

Tahiti le 8 juillet 2026. Il aura fallu neux mois pour le président de la Polynésie française pour trouver une remplaçante à Sarah Teriitaumihau à la tête de la délégation de la Polynésie française à Paris. Dans un communiqué du conseil des ministres, Maireraurii Sue est nommée cheffe de service de la délégation de la Polynésie française à Paris, à compter du 1er septembre 2026.





Cet organisme n'a plus de direction officielle depuis le 5 novembre 2025, date à laquelle l’ancienne cheffe de service, Sarah Teriitaumihau, quittait ses fonctions pour prendre la direction du service de la communication de la Présidence à Papeete.



Titulaire d'une licence d'Histoire-Géographie de l'Université de la Polynésie française, Maireraurii Sue a poursuivi son parcours universitaire à Paris et à Bruxelles, avec une maîtrise de Sciences politiques à Panthéon-Assas et un master en Coopération internationale et politique de développement à l'Université libre de Bruxelles. Elle a par la suite complété sa formation par un Executive MBA délivré par la Mannheim Business School et l’ESSEC.



Son parcours professionnel l'a conduite de l'UNESCO aux médias de solutions à impact, puis au sein de la French Tech Polynésie à 2050NOW, une initiative du groupe Les Echos-Le Parisien, elle a construit sa carrière autour d’une même orientation, celle d'organisations tournées vers l'anticipation des transformations à venir. Elle y a occupé des fonctions de partenariats stratégiques, de représentation et de pilotage de programmes de formation et de prospective, à l'interface entre dirigeants, institutions et écosystèmes.



De retour en Polynésie française à partir de 2021, elle a mis cette expérience au service de plusieurs structures locales avant de rejoindre 2050Now à Paris en 2024, où elle occupe depuis les fonctions de Global Partnerships Senior Manager.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 8 Juillet 2026 à 18:53 | Lu 592 fois



