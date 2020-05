​La comptable du CE de Polynésie la 1ère jugée le 29 septembre

Tahiti, le 19 mai 2020 - Une salariée du comité d’entreprise de Polynésie la 1ère, soupçonnée d’avoir détourné 15 millions de Fcfp au préjudice du comité d’entreprise de Polynésie la 1ère, a été placée en garde à vue mardi à la brigade de recherches de Faa’a puis déférée devant le procureur de la République dans le cadre d’une convocation sur procès-verbal (CPPV). Placée sous contrôle judiciaire, elle sera jugée devant le tribunal correctionnel le 29 septembre.



L’affaire, tel que l’avait révélé nos confrères de La Dépêche de Tahiti le 13 septembre dernier, avait éclaté suite à une plainte déposée par le secrétaire du comité d’entreprise de Polynésie la 1ère pour « abus de confiance ». Cette plainte faisait suite à un bilan comptable portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 à l’issue duquel l’expert en charge de l’analyse avait découvert qu’au moins 15 millions de Fcfp avait été détournés par la salariée du CE qui a été déférée mardi. Lors de la révélation des faits, la salariée du CE, qui n’est pas une salariée de Polynésie la 1ère, avait immédiatement été mise à pied.