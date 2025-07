​La compagnie CMA-CGM s’associe à l’action de AOA

Tahiti, le 28 juillet 2025 – La compagnie de transport CMA-CGM annonce le versement d’un dollar US par conteneur équivalent 20 pieds, à l’arrivée ou au départ du Fenua, pour le financement des actions de l’entreprise AOA Polynesian Forest.



L’entreprise AOA Polynesian Forest, créée en 2023 à Tahiti, s’est donnée pour objectif de travailler à la régénération et à la conservation de la biodiversité et de l’état écologique des forêts polynésiennes. Ce dimanche la compagnie de transport maritime CMA-CGM annonce le financement d’un fonds pour contribuer à cette initiative.



Concrètement, annonce la compagnie de transport maritime, pour chaque conteneur équivalent 20 pieds (EPV) importé ou exporté de la Polynésie française, un dollar US sera contribué à l'initiative ‘CMA-CGM Green Space’ avec AOA. Ces contributions soutiendront le reboisement d'un hectare de terre d’origine, qui sera transformé en une zone dédiée avec des panneaux éducatifs et des points d'observation.



Le projet de partenariat a été baptisé ‘Fenua Florissant'. “Cette collaboration nous permettra de travailler ensemble pour relever l'un des défis environnementaux les plus pressants auxquels fait face la Polynésie française, à savoir la propagation rapide des espèces végétales envahissantes, qui menacent la survie des espèces natives de l’île. Ensemble, nous sommes déterminés à combattre la propagation de ces espèces envahissantes et à promouvoir la restauration des écosystèmes natifs, garantissant ainsi une résilience écologique à long terme dans toute la région”, indique la compagnie de transport maritime qui précise que son “objectif est d'aider à rétablir l'équilibre écologique en végétalisant 10 000 mètres carrés de terre. Cette initiative reflète notre engagement continu envers notre pilier ‘Agir pour la Planète’ et soutient l'Objectif de développement durable 15 de l'ONU : Vie terrestre”.