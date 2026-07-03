

​La cantine gratuite dans l’enseignement privé aussi

Tahiti, le 12 juillet 2026 - Les 13 établissements secondaires de l'enseignement privé en Polynésie française ont signé vendredi dernier une convention avec le Pays pour la prise en charge de la restauration scolaire.



Cette signature marque une nouvelle étape du dispositif qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des familles et les conditions d'apprentissage des élèves.



La baisse du reste à charge annuel par élève varie selon les établissements, allant de 50 % à plus de 90% pour les familles. Elle s'appliquera dès la rentrée 2026-2027 dans les établissements polynésiens d'enseignement catholique, protestant et adventiste.



Avec ces 13 nouveaux établissements privés, qui s'ajoutent aux 35 établissements publics déjà conventionnés, le Pays couvre désormais la quasi-totalité des collèges et lycées de la Polynésie française. Deux lycées agricoles et un lycée de Moorea doivent encore rejoindre le dispositif.



Cette nouvelle vague de conventions s'inscrit dans la continuité des conventions signées depuis mars 2026 avec les établissements publics du secondaire et son extension à l'enseignement privé répond au même objectif, de permettre à chaque élève de la 6e à la Terminale d'avoir accès à un repas équilibré durant les périodes scolaires, quelle que soit la situation financière de sa famille.



Les modalités pratiques de chaque convention ont été discutées directement avec les établissements, dont le fonctionnement diffère de celui du secteur public.



Les discussions se poursuivent avec les communes, en vue de nouvelles signatures pour la prise en charge des repas dans les écoles primaires.



Cette nouvelle convention concerne le lycée professionnel Tuteao a Vaiho, le collège adventiste Tiarama, le lycée/collège La Mennais, le lycée professionnel Don Bosco, le diocèse de l'Enseignement Catholique, le lycée Samuel Raapoto, le collège Saint-Raphaël, le collège Sainte-Anne, le collège Anne-Marie Javouhey, le groupe scolaire Notre-Dame des Anges, le lycée polyvalent Saint-Joseph, le groupe scolaire Sacré-Cœur.

Rédigé par Avec communiqué le Dimanche 12 Juillet 2026 à 12:50 | Lu 653 fois



