

​La campagne Octobre Rose 2025 prête à débuter

Tahiti, le 17 septembre 2025 - L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF), établissement public en charge d’améliorer la prise en charge du cancer au Fenua, lance la campagne “Octobre Rose 2025” lors d’une journée ouverte à toutes et tous le 1er octobre dans les jardins de la mairie de Papeete, organisée en partenariat avec l’association Amazones Pacific et la Ligue contre le cancer.





La campagne “Octobre Rose”, d’envergure mondiale, a pour objectif de renforcer la sensibilisation sur le cancer du sein et ses facteurs de risque liés au mode de vie (tabac, alcool, manque d’activité physique, surpoids et obésité) et d’encourager les femmes au dépistage précoce.



Le message est clair : la radio tītī, un geste essentiel pour la santé des femmes. Octobre Rose est un mois emblématique qui vise à rappeler l’importance d’un dépistage régulier dès 50 ans.



Entre 2019 et 2021, près de 600 nouveaux cas ont été enregistrés en Polynésie française. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent mais c’est également la première cause de décès par tumeur chez les femmes. Pourtant, lorsqu’il est détecté tôt, neuf femmes sur dix guérissent.

Quel dépistage ? Le dépistage repose sur un examen clinique des seins (observation et palpation), une mammographie possiblement couplée à une échographie mammaire. Il est à réaliser tous les deux ans entre 50 et 74 ans pour toutes les femmes (en dehors de cette tranche d’âge, la mammographie peut être réalisée en fonction du risque de chaque femme, sur prescription médicale). Il est pris en charge à 100 % par l’ICPF toute l’année sans nécessiter une ordonnance et surtout il peut être réalisé sur l’ensemble du territoire grâce aux 12 mammographes disponibles qui ont tous été récemment contrôlés et permettent un examen quasiment indolore.



Malgré ces moyens, plus d’une femme sur deux ne réalise pas son dépistage et seulement 26 % des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce, d’où la nécessité de faire de la radio tītī un réflexe pour toutes.



Plusieurs freins ont été évoqués par les femmes comme le manque de temps, la peur de l’examen ou du résultat, le sentiment de ne pas être concernée ou encore la difficulté d’accéder à un mammographe.

Faciliter l’accès au dépistage Pour augmenter le nombre de femmes dépistées, le dispositif Tarona Tere, mis en place par l’ICPF en 2022, en partenariat avec les communes et les cabinets de radiologie, permet d’acheminer les femmes éligibles vers le lieu de mammographie le plus proche. Certaines communes montrent déjà l’exemple, comme Arue et Paea, qui organisent chaque mois le transport et l’accompagnement d’une dizaine de femmes vers les centres de radiologie.



L’ICPF proposera également sur son site internet une carte des centres de dépistage en Polynésie. Cet outil simple et pratique permettra aux femmes d’identifier rapidement le centre le plus proche de chez elles.

Les dates clé

Tout au long du mois d’octobre, l’ICPF, les associations de patients, les communes et les structures de la Direction de la santé déploieront une série d’actions variées (événements grand public, stand d’information, interventions en entreprise, missions dans les îles) afin de toucher toute la population, y compris dans les zones les plus éloignées. Mercredi 1er octobre, de 8 à 16 heures : inauguration dans les jardins de la mairie de Papeete avec le parcours immersif du dépistage, des stands d’information sur la santé, des ateliers créatifs et un Ori Tahiti Fitness (ICPF, Ligue contre le cancer et Amazones Pacific)

Jeudi 2 octobre, à 18 heures : conférence à destination des professionnels de santé sur le dépistage du cancer du sein et le parcours de soins en Polynésie au Royal Tahitien (ICPF)

Vendredi 17 octobre : journée “Tous en rose” et concours photo #MahanaTarona2025 (ICPF)

Samedi 18 octobre : Teahūpo’o Te Are Nui Tarona (commune de Taiarapu-Ouest)

Jeudi 30 octobre : Village Rose de Tautira (communes de Taiarapu, Direction de la santé et ICPF)

Durant tout le mois : missions de sensibilisation dans les Australes (Ligue contre le cancer et ICPF)

