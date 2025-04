​La Tavini à New York avec l'Azerbaïdjan le 15 avril

Tahiti le 10 avril 2025. Le Groupe Initiative Bakou organise une conférence internationale sur la décolonisation le 15 avril prochain. La presse d’Etat en Azerbaïdjan annonce déjà la participation de représentants de la Polynésie française.



Une conférence internationale intitulée « Décolonisation : la révolution tranquille » se tiendra le 15 avril au siège des Nations Unies à New York, organisée par le Groupe d'initiative de Bakou (BIG), rapporte l’agence d’Etat Trend.



L'événement réunira des dirigeants et des membres de mouvements de résistance nationaux d'outre-mer tels que la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, La Réunion, Bonaire, Aruba, Moorea (Polynésie française) et la Guyane française. Des représentants du Front international de décolonisation, des défenseurs des droits humains, des responsables politiques, des experts de la décolonisation et des délégués d'anciennes colonies françaises seront également présents, annonce l’agence.



La conférence se concentrera sur les conséquences économiques, politiques et sociales durables du colonialisme, ainsi que sur les efforts des peuples autochtones pour accéder à l'indépendance politique et économique.



Les principaux obstacles rencontrés par ces communautés dans leur quête d'autodétermination et le processus de décolonisation seront au cœur des discussions.



Cette réunion devrait aussi mettre à mal ce que le média appelle « les modèles de gouvernance et les mécanismes institutionnels imposés par la France, ainsi que leurs restrictions au droit des populations locales à l'autodétermination et à la décolonisation territoriale ».

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 10 Avril 2025 à 17:33