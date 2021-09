​La Tahitienne Léa Godallier championne de France

Tahiti, le 26 septembre 2021 – La Tahitienne Léa Moerava Godallier a remporté ce week-end à Aix-en-Provence le titre de championne de France de Padel Tennis. Actuelle 42e mondiale, la championne d'Europe 2019 vise les mondiaux dans deux mois au Qatar.



La championne tahitienne de Padel Tennis, Léa Moerava Godallier, a remporté ce week-end les championnats de France de la discipline à Aix-en-Provence. Léa Godallier était associée à la numéro 1 française, Alix Collombon, pour cette compétition nationale du sport à mi-chemin entre tennis et squash –les fans nous pardonneront ce raccourci– qui se pratique uniquement en double.



Déjà championne d'Europe et vice-championne de France en 2019, Léa Godallier participe au circuit professionnel World Padel Tour depuis deux ans. Classée aujourd'hui 2e française et 42e mondiale, la Tahitienne avait déjà accédé au rang de numéro 1 française il y a deux ans. Elle vise désormais les championnats du monde qui se dérouleront au Qatar en novembre.