​La Stratégie de l'innovation 2030 de la Polynésie votée à l'unanimité

Tahiti, le 13 octobre 2022 – Régulièrement citée dans les discours récents des autorités du Pays comme de l'Etat, la Stratégie de l'innovation 2030 de la Polynésie française -et ses "40 actions opérationnelles" pour bâtir un nouveau modèle plus autonome et autosuffisant- a été votée à l'unanimité des élus de l'assemblée jeudi.



Il faut le reconnaître : son envergure peut rebuter, mais son intérêt ne peut qu'intriguer. La Stratégie de l'innovation 2030 de la Polynésie française et ses 256 pages développant 40 actions opérationnelles pour les transitions "écologique, alimentaire, énergétique, numérique et climatique" a été débattue jeudi après-midi à l'assemblée. Citée comme feuille de route ambitieuse pour la Polynésie dans les derniers discours du président du Pays comme dans ceux du nouveau haut-commissaire, le document a été élaboré à la suite d'une consultation de 500 professionnels et acteurs des secteurs privé, public, académique, institutionnel et associatif entre octobre 2021 et mars 2022. Il a aussi, et surtout, été construit pour s'articuler avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Les fameux "ODD" synonymes, on ne va pas s'en priver, de sésames pour d'éventuels financements nationaux, européens et internationaux sur ces solutions particulièrement innovantes pour le Pays.



Dans le détail, la Stratégie de l'innovation baptisée "Polynésie Océan d'Innovation" vise deux objectifs : fournir un environnement favorable à l'innovation et faire émerger des solutions innovantes dans les domaines d'activité stratégiques du Pays. Les 40 orientations sont couchées par écrit. Et elles ont été votées jeudi à l'unanimité des élus de l'assemblée. Il n'y a donc vraisemblablement plus qu'à les appliquer…