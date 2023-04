​La SNP veut racheter le Mareva Nui

Tahiti, le 12 avril 2023 – La Société de navigation polynésienne (SNP) -Hawaikinui, Nukuhau et Hava'i- de l'armateur Tutehau Martin a saisi mardi l'Autorité polynésienne de la concurrence dans le cadre de son projet de rachat de la société de Transport maritime des Tuamotu Ouest qui arme actuellement le Mareva Nui.



Une nouvelle fois, c'est un avis de "notification préalable d'une concentration" diffusé par l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) qui a dévoilé mercredi matin le projet de rachat de la société armant le navire Mareva Nui par la Société de navigation polynésienne (SNP) de l'armateur Tutehau Martin. L'APC a été saisie mardi d'une demande d'autorisation préalable pour cette opération consistant en une prise de capital de 100% de la SARL Transport maritime des Tuamotu Ouest par la SNP.



Aujourd'hui propriétaire du Hawaikinui aux Raromata'i, du Nukuhau aux Tuamotu de l'Est et aux Gambier et plus récemment du Hava'i également implanté aux îles Sous-le-vent, la SNP pourrait compléter sa desserte des Tuamotu avec le Mareva Nui à l'Ouest de l'archipel. "C'était un souhait du propriétaire de céder sa société", explique Tutehau Martin, contacté par Tahiti Infos. Le Mareva Nui étant un bâtiment relativement âgé, l'armateur de la SNP confirme qu'il entend poursuivre le projet de renouvellement du navire initié par son actuel propriétaire en cas de rachat. En effet, une licence d'exploitation pour le futur Mareva Nui II a déjà été accordée en 2021, mais le projet semble avoir pris du retard avec la crise Covid.



Reste maintenant à obtenir le sésame de l'APC pour qu'une telle opération puisse être bouclée. En 2016, les conditions drastiques imposées par l'autorité pour le rachat des Taporo par la même SNP avaient fait capoter le projet de rachat. Mais à l'époque, la situation était sensiblement différente puisque l'opération faisait passer la SNP en situation de monopole aux îles Sous-le-vent. Cette fois-ci quatre opérateurs différents naviguent déjà sur les Tuamotu. La décision de l'APC est attendue dans les prochaines semaines.