​La Presqu’île prépare la rentrée

Tahiti, le 31 juillet 2025 – La commune de Taiarapu-Est lance un appel aux exposants pour la deuxième édition du salon “Back to school”, du 8 au 10 août, à Taravao. Sport, culture, garderies, toutes les activités périscolaires sont concernées. Cette année, un marché aux puces solidaire s’ajoute au programme pour permettre aux familles de préparer la rentrée à petits prix.





La deuxième édition du salon “Back to school” se profile à la Presqu’île. Rendez-vous est fixé à Teaputa sur trois jours, le week-end précédant la rentrée. Afin de proposer un large choix d’activités périscolaires aux familles, la commune de Taiarapu-Est lance un appel aux exposants, associations et entreprises du secteur intéressées de présenter leurs programmes et leurs services. Sport, culture, soutien scolaire, garderies, points de restauration, toutes les initiatives sont les bienvenues.En parallèle, un marché aux puces dédié aux produits en lien avec la rentrée a été ajouté au programme. Cette offre complémentaire vise à permettre à certaines familles de se délester d’articles d’occasion à petits prix, tout en permettant à d’autres de faire de bonnes affaires. Vêtements, chaussures, livres et fournitures scolaires sont concernés. Un tarif maximum de 200 francs est proposé.

“Rassembler encore plus de monde”

Pour les activités comme pour le marché, les stands sont gratuits. Mobilisée au sein du comité organisateur de l’événement, la première adjointe au maire de Taiarapu-Est, en charge de l’éducation, encourage les exposants et le grand public à profiter de cette opportunité. “Le point de départ de ce projet, l’an dernier, c’était la diminution du quota horaire dans les écoles. Les enfants ont plus de temps libre et les parents cherchent à les occuper. Il y a des associations et des prestataires qui ont besoin de visibilité, donc ça permet de regrouper l’offre et la demande au même endroit”, remarque Titaua Vivish. “Le bilan était positif en 2024 et on espère pouvoir rassembler encore plus de monde pour cette deuxième édition. On pense aussi aux familles modestes : on aimerait qu’elles puissent trouver leur bonheur sur ce nouveau petit marché solidaire.” À ce titre, l’événement devrait être inscrit durablement à l’agenda communal.



​Infos pratiques Salon “Back to school”, au centre Teaputa, à Taravao (à côté de la gendarmerie), du vendredi 8 au dimanche 10 août 2025, de 9 à 17 heures (jusqu’à midi le dimanche). Stands gratuits. Inscriptions par téléphone au 40.54.78.65 ou 87.24.98.00, ou par mail : [email protected]

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 31 Juillet 2025 à 13:25 | Lu 161 fois