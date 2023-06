​La Perle du Pacifique possède désormais ses meilleurs apprentis de France

Bora Bora, le 11 juin 2023 - Une session du concours des meilleurs apprentis de France a été organisée pour la première fois à Bora Bora cette année. Les catégories “art de la table et du service” et “cuisine froide” étaient à l’honneur cette semaine avec la remise des médailles pour les lauréats.





La Perle du Pacifique avait rendez-vous avec l’excellence, ce jeudi au lycée Ihi-Tea no Vavau de Bora Bora pour la remise des prix du concours régional des Meilleurs apprentis de France (MAF). Les candidats ont concouru dans les catégories “art de la table et du service” et “cuisine froide”. Ils venaient, quelques semaines plus tôt, de présenter leur travail à un jury composé de socio-professionnels de l’île, présidé par Didier Lasserre, meilleur ouvrier de France (MOF) maître d’hôtel, présent en visio-conférence pour cette journée.



Ils s’étaient affrontés à travers huit ateliers des arts de la table et deux plats pour l’épreuve de cuisine. En fin de matinée jeudi, dans le restaurant d’application du lycée Ihi-Tea no Vavau, devant les familles et les représentants de l’hôtellerie de luxe de Bora Bora, il était temps de récompenser les efforts de ces trois candidats qui ont tant donné cette année, au prix de plusieurs mois de préparation intense et après trois heures d’épreuve. Léon Tehaurai a soulevé la récompense suprême, une médaille d’or régionale sur une note supérieure à 17/20. Cette note lui permet d’être sélectionné pour la finale MAF à Paris au mois de septembre. Raumana Savoie et Léa Mahuta ont remporté respectivement une médaille d’argent régionale et une médaille de bronze départementale.



Ces gratifications sont en adéquation avec l’activité touristique de l’île, véritable vitrine du grand luxe dans le domaine de l’hôtellerie. Léon se confie : “J’ai hâte de me retrouver à Paris pour l’épreuve suivante, hâte de représenter mon pays, et je remercie mon professeur Monsieur Deidier pour tous les conseils qu’il m’a donnés.”

“Un rôle de transmission” Pour Dominique Catoir, l’inspecteur général en économie-gestion et en hôtellerie-restauration, spécialement venu de métropole pour l’occasion, “cette remise de médailles permet aux jeunes Polynésiens de s’ouvrir aux métiers d’excellence” : “Pour celui qui a remporté la médaille d’or c’est une belle expérience. Il va faire des rencontres importantes à Paris mais il a aussi un rôle de transmission, c’est-à-dire qu’avec ce titre il doit s’engager à transmettre aux autres, à ses camarades, cette volonté de bien faire et de s’investir dans des projets qui peuvent paraître inabordables au premier abord mais qui finalement font partie du domaine des possibles.”



Pour le lycée Ihi-Tea no Vavau, l’organisation de cette première session de MAF à Bora Bora est vécue comme un succès pour les équipes pédagogiques et une récompense pour l’engagement des enseignants en vue d’obtenir de tels résultats. Il faut notamment féliciter les professeurs en cuisine, Hervé Thon, Bruno Deidier et Joël Paschal, mais également au service, Sandrine Ducros, Carmélia Chong et Steve Marie. Le proviseur de l’établissement Dominique Mériguet explique : “C’est un honneur et une fierté d’avoir un élève de l’établissement qui va représenter toute la Polynésie au mois de septembre prochain en métropole.” Ce meilleur apprenti de France portera ainsi au plus haut les compétences et le potentiel des jeunes talents de la Perle du Pacifique.

Un œil sur le CMQ Si l’inspecteur général Dominique Catoir a fait le déplacement depuis la métropole pour participer à la remise officielle des médailles aux trois candidats engagés dans le concours du meilleur apprenti de France de la Perle du Pacifique, il est également sur le territoire pour faire le point sur le Campus des métiers et des qualifications de Polynésie française (CMQ). L’établissement a été créé sous l’égide du ministère de l’éducation et du vice-rectorat.



Il est piloté par Hina Grépin. Dominique Catoir résume sa situation : “Je suis venu il y a un an environ. La mission était différente puisqu’elle ne concernait que la partie gestion-économie. Cette année j’ai été missionné par la ministre de l’éducation du fenua pour faire un bilan du CMQ, qui est tout jeune puisqu’il n’a qu’un an.” L’objectif de la journée était donc aussi pour lui de rencontrer les professionnels de l’hôtellerie pour optimiser l’action du campus des métiers et des qualifications de Polynésie française.

