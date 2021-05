​La Non Violence enseignée aux élèves de Bora Bora

Les élèves réceptifs deviennent plus autonomes dans la gestion des conflits. Ils développent leur expression orale et leur communication. Pour l’agresseur, c’est un bon outil pour stimuler l’empathie. Quant aux enseignants, cela leur permet d’améliorer le climat scolaire et de mieux travailler avec les apprenants.

Le CJA (centre des jeunes adolescents), les écoles élémentaires de Faanui et de Namaha 3 ont profité de cette opération. Le bilan a fière allure. Par exemple, les élèves de l’école de Faanui disent à 92% avoir pratiqué le message clair avec beaucoup d’efficacité depuis la formation et pas seulement à l'école (44% l'ont fait à la maison).



Malheureusement, il est impossible d’assister à l’intervention actuellement en cours de Lydie avec les classes de 6ème du lycée polyvalent Ihi-Tea No Vavau de Bora Bora (du lundi 26 avril au jeudi 20 mai 2021), car la direction n’a pas jugé bon de médiatiser cette intervention dans ses murs, le proviseur adjoint précisant que "c’est une intervention anecdotique." La violence dans les établissements scolaires ne semble pourtant pas être anecdotique et Bora Bora n’échappe pas à la règle, notamment au cœur de cette institution en proie à des emportements difficilement maîtrisables et péniblement maîtrisés.