​La Francophonie de retour à Tarahoi

Tahiti, le 30 janvier 2023 – L'assemblée parlementaire de la Francophonie tient cette semaine pour la première fois la réunion de son “bureau” en Polynésie française, un an après avoir organisé trois commissions à Tarahoi.



Un peu moins d'un an après avoir accueilli pour la première fois de son histoire les réunions de trois des commissions de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, l'assemblée de la Polynésie française a franchi un nouveau cap cette semaine. L'assemblée législative polynésienne a accueilli lundi pour la première fois la réunion annuelle du bureau de cette Assemblée parlementaire de la Francophonie à Papeete. Vice-président de cette assemblée lors de sa dernière visite l'an dernier, le Canadien Francis Drouin et désormais nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie s'est visiblement fait une joie de retrouver les murs de Tarahoi.



Si le président de l'assemblée Gaston Tong Sang s'est particulièrement investi dans l'organisation institutionnelle de cette diplomatie parlementaire –qui permet également à ses membres de nombreux et parfois décriés voyages à travers les assemblées du monde francophone–, c'est après avoir obtenu en 2019 l'adhésion de l'assemblée polynésienne à ce réseau interparlementaire. Un statut de membre de la Francophonie que possède l'assemblée, alors même que la collectivité de la Polynésie française n'est pas adhérente de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



Invité à prendre la parole lundi en ouverture de la réunion, le président du Pays Édouard Fritch n'a pas manqué de rappeler que la Polynésie prépare “activement” son dossier de candidature à ce statut de membre associé à l'OIF. Une procédure initiée lors du 18e sommet de l'OIF en Tunisie et qui devrait se concrétiser lors du 19e sommet de l'organisation prévu à Villers-Cotterêts en 2024.