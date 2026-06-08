

​La DSP du transport aérien interinsulaire prolongée d'un an

Tahiti, le 29 juin 2026 – La Délégation de service public du transport aérien interinsulaire opérée par la compagnie Air Tahiti a été prolongée d’un an par avenant, ce lundi.



Le président de la Polynésie française, en charge des transports aériens, a signé ce lundi 29 juin 2026, deux avenants prolongeant d'un an les contrats de délégation de service public (DSP) du transport aérien régulier interinsulaire.



Ces deux délégations couvrent la desserte de 32 îles ainsi que la desserte des îles Marquises, sur les vols opérés par Air Tahiti. Elles arrivaient à échéance les 30 juin et 15 juillet 2026 et sont désormais prolongées jusqu'au 30 juin 2027.



Les billets déjà commercialisés par la compagnie aérienne pour juillet et août 2026 restent valables.



La prolongation des deux délégations permet de garantir la continuité de la desserte aérienne entre les îles et de préserver les activités économiques qui en dépendent, au premier rang desquelles le tourisme. Elle doit permettre de conduire à leur terme les procédures de mise en concurrence des futurs délégataires. Ces procédures s'appuieront sur les conclusions du schéma directeur du transport aérien interinsulaire (SDTAI) en cours d'élaboration.



Rédigé par Avec communiqué le Lundi 29 Juin 2026 à 20:05 | Lu 375 fois



