

​La DSP d’Air Tahiti reconduite… 2 mois

Tahiti le 25 mars 2026. Une première étape dans la reconduction de la DSP d'Air Tahiti.





Interrogé sur la question de la continuité de la délégation de service public à Air Tahiti, le président du Pays a expliqué lors de la séance extraordinaire ce mercredi à l’assemblée de la Polynésie, qu’un courrier serait prochainement envoyé à la direction d’Air Tahiti leur demandant de poursuivre les ventes de billets au-delà de la date limite de la DSP, au 1er juin. Sa rédaction devrait être actée en conseil des ministres de samedi.



Toutefois, au regard de l’urgence de la situation, le président du Pays a pris un arrêté mardi "eu égard à l'impératif d'assurer la continuité du service public de desserte aérienne interinsulaire" pour autoriser "la poursuite des contrats de transport conclus par le délégataire avec les usagers du service public de transport aérien interinsulaire pour la période du 1er juillet 2026 au 31 août 2026."



Une reconduction de deux mois, en attendant une vraie reconduction d’un an.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 25 Mars 2026 à 17:11 | Lu 349 fois



