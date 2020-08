​La DAF se réorganise face au Covid

Tahiti, le 27 août 2020 – La Direction des affaires foncières a réorganisé son accueil "dans des conditions sanitaires optimales" pour protéger ses usagers, notamment en privilégiant les démarches à distance.



La Direction des affaires foncières (DAF) a présenté, jeudi matin, l'organisation adoptée afin d'accueillir les usagers dans des conditions sanitaires optimales. Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19 et pour limiter la concentration de personnes dans ses locaux, la DAF s’est organisée pour que ses usagers puissent rester chez eux, en bonne santé, tout en effectuant leurs démarches à distance, indique le service dans un communiqué. Ainsi des dispositions organisationnelles spécifiques ont été mises en place pour faciliter les démarches à distance des usagers et limiter leurs déplacements. Ces dispositions permettent de limiter la concentration de personnes dans un lieu, d’éviter les files d’attente, de faciliter l’accès aux documents et aux services, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à distance, et de faire en sorte de pouvoir recevoir des documents directement chez soi (par courriel ou par voie postale).