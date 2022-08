​La Brasserie veut racheter Tallin PI

Tahiti, le 3 août 2022 – La Brasserie de Tahiti a sollicité l'autorité polynésienne de la concurrence pour obtenir l'autorisation d'acquérir la totalité du capital de la société polynésienne d'importation de produits industriels de maintenance et d'hygiène Tallin PI.



Particulièrement active sur le marché polynésien, la société Brasserie de Tahiti a sollicité l'autorité polynésienne de la concurrence pour demander l'autorisation d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société Tallin PI qui est active dans l’importation et la distribution de produits industriels de maintenance et d’hygiène en Polynésie française. Une telle déclaration auprès du gendarme de la concurrence au fenua est obligatoire lorsque chacune des deux entités, ici Tallin PI et la Brasserie, pèse plus de 500 millions de Fcfp de chiffre d'affaires et que leur chiffre d'affaires global représente plus de 2 milliards de Fcfp. Ce n'est donc pas un petit investissement… Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs éventuelles observations sur ce projet de concentration le 10 août prochain au plus tard. L'Autorité de la concurrence rendra sa décision dans les semaines suivantes.