​L’otarie soignée à Tubuai a été relâchée

Tahiti, le 15 juillet 2020 - L’otarie recueillie à Tubuai le 7 juillet dernier a été relâchée au nord de l’île mardi après-midi après avoir été soignée par une vétérinaire de Mata Tohora ainsi que par deux référents du Réseau local d’Echouage Polynésien, a annoncé Mata Tohora sur les réseaux sociaux mardi.



Le 7 juillet dernier, une otarie avait été retrouvée échouée sur la plage de Taahuaia à Tubuai aux Australes. L’association Mata Tohora, qui l’avait prise en charge avait alors expliqué que l’animal était un “individu mâle juvénile, très faible, très déshydraté et très amaigri, présentant de nombreuses blessures superficielles dont une sur chaque œil” et qu’il mesurait 80 cm pour 9 kilos.



Prise en charge par une équipe composée d'une vétérinaire de Mata Tohora expérimentée en soin d'otarie et les deux référents de Tubuai du Réseau Local d'Echouage Polynésien (RLE), dont un vétérinaire, l’animal a “bien récupéré”. Au regard de cette bonne nouvelle, l’équipe a donc décidé de le relâcher mardi au large de l’île de Tubuai avec l’autorisation de la Diren.



A cette occasion, Mata Tohora a tenu à préciser qu’à l’avenir, l’otarie pourrait côtoyer les plages pour se reposer et fuir les prédateurs. Si une personne est amenée à la croiser, elle devra rester loin d’elle pour ne pas l’effrayer et ne pas entreprendre d'interactions avec elle pour limiter le contact humain afin d’éviter les zoonoses (transferts de maladies). Elle devra également contacter le Réseau Local d'Echouage Polynésien (R.L.E).