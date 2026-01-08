Tahiti Infos

​L’origami sous l’angle des mathématiques


Jacky Cresson, professeur à l’UPPA (Crédit : Mathematicum - Université de Pau).
Tahiti, le 19 janvier 2026 – Au delà de son aspect ludique, l’art ancestral du pliage japonais trouve des applications dans plusieurs domaines, comme l’ingénierie ou l’astronomie. Ça vous intrigue ? Rendez-vous mardi 27 janvier à l’UPF pour la conférence tous publics “Origami et mathématiques” animée par le professeur Jacky Cresson.
 

Dans le cadre du cycle “Savoirs pour tous”, l’Université de la Polynésie française organise la conférence “Origami et mathématiques”, mardi 27 janvier, de 17h30 à 19 heures, à l’amphithéâtre A3. Tous publics, cette intervention sera animée par le professeur Jacky Cresson, mathématicien à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA, dans le sud-ouest de la France) à l’origine du Mathematicum, entité qui propose des activités grand public autour des applications des mathématiques.
 
La géométrie, les symétries, les angles et les structures seront à l’honneur lors de cette conférence qui vise à explorer les liens entre les mathématiques et l’origami, art ancestral du pliage japonais et “outil de réflexion scientifique”. Entre miniaturisation et transformation, “l’origamétrie” a révolutionné plusieurs domaines en matière d’ingénierie, d’architecture, de médecine ou encore d’astronomie. Plus d’infos sur le site de l’UPF.
 

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 19 Janvier 2026 à 16:51 | Lu 240 fois
           


