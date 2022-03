​L'obligation vaccinale levée pour la plupart des travailleurs en contact avec du public

Tahiti, le 2 mars 2022 – Le président Édouard Fritch a annoncé mercredi matin dans une allocution à la présidence qu'il levait l'obligation vaccinale pour les travailleurs en contact avec du public, à l'exception des personnels des établissements scolaires, éducatifs et médico-éducatif.



Comme annoncé ces dernières semaines, avec même un peu d'anticipation, le président Édouard Fritch a annoncé mercredi matin dans une allocution à la présidence la levée partielle de la loi sur l'obligation vaccinale votée en août dernier. Le président du Pays a basé cette décision sur quatre données : 98% des travailleurs visés par la loi et contrôlés par l'Arass sont vaccinés, les résultats préliminaires de l'étude de séroprévalence montre un taux d'immunité collective de 95,6% de la population de Tahiti, 79,7% des plus de 12 ans sont vaccinés avec un schéma d'au moins deux doses et le taux d'incidence de l'épidémie liée au variant Omicron est en baisse.



À compter de ce jeudi 3 mars, l'obligation vaccinale des travailleurs en contact avec du public sera donc levée. À l'exception des personnels des établissements scolaires, des personnels éducatifs et médico-éducatifs. Une levée de l'obligation vaccinale qui est néanmoins sans incidence sur le pass vaccinal, toujours en vigueur pour certains activités mais qui devrait être "allégé" lui-aussi dans les semaines à venir.