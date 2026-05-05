

​L’huile de coton pour lutter contre les rats

Tahiti, le 27 mai 2026 - Un arrêté adopté mercredi en conseil des ministres autorise l'importation et l'utilisation de l'huile de coton en Polynésie française comme nouveau produit de lutte contre les rats.



L'huile de coton est une substance naturelle, déjà largement connue dans les domaines de la cosmétique et de l'alimentation. Elle contient du gossypol, un composé naturel qui agit sur la fertilité des rongeurs et limite ainsi leur reproduction. Concrètement, l'huile de coton se présente sous forme d'appâts placés dans des boîtes sécurisées, accessibles uniquement aux rats, ce qui en fait un produit sûr pour les humains, les animaux domestiques et l'environnement.

Rédigé par Avec communiqué le Mercredi 27 Mai 2026 à 17:05 | Lu 126 fois



