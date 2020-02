​L’ex-Club Bali Hai en quête d’avenir

Le complexe redeviendra donc une propriété privée dès le 1er mars, comme l’explique Tearii Winkelstroeter, le dirigeant de la Sarl Aimeo, société propriétaire du site et administrée par les ayants droit de ce patrimoine foncier et immobilier.



Mais cela pourrait évoluer dans les mois à venir. Une proposition de reprise a été faite par un investisseur privé pour l’aménagement d’un "éco-hôtel" avec un standard de type 3 étoiles. "On doit se réunir samedi [21 février ndlr] pour examiner cette proposition", souligne Tearii Winkelstroeter, en ne cachant pas tout l’intérêt que porte la majorité familiale pour ce projet. "Il nous reste à définir certains termes, mais c’est un projet qui a retenu favorablement notre attention parce que rien de tel n’existe sur le territoire actuellement. Avec l’ouverture prochaine du Cook’s Bay, nous avons besoin de réfléchir à une offre touristique alternative. Pour l’instant, on est toujours en négociation sur le montant du loyer et la durée du bail ; mais c’est la proposition le plus sérieuse qui nous a été faite jusqu’à présent."



En cas d’avis favorable des associés de la société propriétaire du site, l’activité pourrait démarrer dès le mois d’avril prochain sur la base de ce nouveau concept. Un espoir de reclassement pour la dizaine d’employés en poste aujourd’hui. Le projet serait alors lancé progressivement pour aboutir en 2021 à une capacité d'accueil de 45 clés, avec une résidence artistique, un centre de recherche, un espace culturel et un restaurant-bar, le tout avec un design "100% local".