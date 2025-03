​L’étude Budget des familles 2025-2026 lancée en avril

Tahiti le 11 mars 2025. L’Institut de la statistique de la Polynésie française lance une grande étude sur le budget des familles polynésiennes. Cette dernière se déroulera d’avril 2025 à avril 2026.





L'objectif de cette étude est d'étudier la consommation des ménages selon plusieurs critères (catégorie sociale, âge, lieu d'habitation, composition du ménage, etc.). 4 400 ménages seront tirés au sort et recevront un agent de l'ISPF se rendra prochainement chez eux pour répondre à une série de différentes questions. Les réponses seront évidemment confidentielles et rendues de façon anonyme.



Le premier objectif de l’Étude budget des familles réalisée par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) est de donner une photographie précise des dépenses, des ressources et des conditions de vie de la population. Partagée ce début de semaine sur le site internet de l’ISPF, l’étude permettra d’analyser les dépenses (natures, montants), d’analyser les revenus et mesurer le taux de pauvreté du territoire et d’estimer l’autoconsommation et analyser la consommation alimentaire.



Le tirage au sort des ménages est réalisé selon une méthode statistique garantissant la diversité des familles dans l’échantillon, afin d’en assurer la représentativité



Les agents enquêteurs remettront un carnet aux ménages sélectionnés afin de noter l’ensemble des dépenses quotidiennes, ainsi que les produits récoltés, pêchés ou reçus, durant 14 jours. Les agents rendront visite aux ménages plusieurs fois au cours de ces 14 jours pour les aider à remplir ce carnet et compléter aussi des questionnaires sur les dépenses moins courantes.

​Quels sujets évoqués ? Les dépenses qui seront listées par les agents enquêteurs seront listées pour représenter l’intégralité des dépenses potentielles des ménages en Polynésie française.



Tout y sera passé au crible afin de connaître tous les points de dépenses des ménages. De l’éducation (frais de scolarité, cantine, fournitures scolaires, transport scolaire, etc.) au loyer et charges du foyer, mais aussi ses travaux de réparations, les appareils ménagers qui le composent, les moyens de transports détenus, les frais de repas, d’habillement, les assurances, les abonnements divers (Netflix, boîte postale, internet, parking ou encore salle de sport), les crédits en cours, les soins, les déplacements en Polynésie française ou en dehors ou encore les ressources du ménage.

Quels enseignements lors de la dernière étude La dernière étude réalisée en 2014-2015 avait permis la publication de plusieurs rapports pour l’ISPF. Ainsi apprenait-on alors que les transports représentaient la deuxième dépense des ménages et qu’ils pesaient de plus en plus lourds dans les budgets des ménages, que l’autoconsommation était en perte de vitesse, ou que les Polynésiens avaient moins voyagé que lors de l’enquête précédente réalisée 15 ans auparavant (pour quand même près de 15 milliards de francs dépensés à l’étranger).



Sur la santé, l’analyse du comportement alimentaire des Polynésiens, réalisée sur la base des données recueillies en 2015 lors de l’enquête Budget des familles par l’ISPF mettait en évidence une consommation de sucres et de sel qui dépasse nettement en Polynésie les recommandations sanitaires.



Enfin, les données récoltées en 2015 mettaient en avant que, en Polynésie française, les 10% les plus riches gagnent... neuf fois plus que les 10% les plus pauvres.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 11 Mars 2025 à 14:25 | Lu 172 fois