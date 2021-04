​L'entrepreneuse Clotilde Virmaux disparaît à 67 ans

Tahiti, le 25 avril 2021 – Entrepreneuse et personnalité engagée dans le monde associatif, économique et politique, Clotilde Virmaux s'est éteinte ce week-end à l'âge de 67 ans.



Entrepreneuse polynésienne ayant œuvré dans le secteur de la pêche au plan local et à l'international, ancienne juge-commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete, éphémère représentante à l'assemblée de la Polynésie française entre 2001 et 2002, Clotilde Virmaux est décédée ce week-end à l'âge de 67 ans. Personnalité investie dans le monde associatif, elle avait notamment œuvré en soutenant les jeunes et les femmes dans leurs démarches de création d'entreprise. En fonction au tribunal mixte de commerce de 1993 à 2015, Clotilde Virmaux avait notamment été la première polynésienne à obtenir la médaille des Services judiciaires. Elle avait également été décorée de la médaille de l'ordre de Tahiti Nui en 2015.



Le gouvernement et l'assemblée, à travers des communiqués de leurs présidents, ont présenté samedi leurs condoléances en saluant le "parcours exemplaire" de l'entrepreneuse.