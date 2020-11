​L'emploi salarié se stabilise en septembre à son niveau de fin 2017

Tahiti, le 17 novembre 2020 – L'emploi salarié gratte +0,1% au mois de septembre 2020, selon les derniers chiffres publiés mardi par l'Institut de la statistique en Polynésie française. Après la chute libre du début de crise, les chiffres se situent à un niveau équivalent à fin 2017.



Le dernier point de conjoncture sur l'emploi diffusé mardi par l'Institut de la statistique (ISPF) annonce une stabilité des chiffres de l'emploi salarié du secteur marchand à +0,1% pour le mois de septembre 2020. Dans le détail, les secteurs de l'industrie et du commerce apparaissent en hausse de +0,5 et +0,8% par rapport au dernier mois, tandis que l'hôtellerie-restauration enregistre une baisse de -2%. Après la chute libre du début de la crise liée au Covid-19 et le rebond enregistré après le déconfinement, les chiffres semblent se stabiliser avec une toute relative progression aux niveaux enregistrés fin 2017.