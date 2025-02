​L’émissaire de la station d’épuration de Punaauia totalement réparé fin 2025

Tahiti, le 13 février 2025 - Le renouvellement complet de l’émissaire endommagé de la station d’épuration de Punaauia est prévu pour s’achever fin 2025 indique jeudi un communiqué de la présidence. La fuite est colmatée à 90% depuis ce mardi.



Le lundi 10 février, une fuite a été détectée sur l’émissaire de rejet de la station d’épuration de Punaauia, provoquant un déversement d’eau prétraitée dans le lagon, près de la base nautique Dive & Sea, au parc Orohiti. Un arrêté municipal pris en urgence a interdit la baignade et les activités nautiques dans la zone concernée, par précaution sanitaire. Depuis, des prélèvements d’eau ont été réalisés par la Direction de l’Environnement (Diren) sur trois points (Parc Taapuna, Parc Vaipoopoo, et en mer). Les premières analyses indiquent un impact environnemental limité, mais les risques sanitaires restent à confirmer par des analyses microbiologiques qui étaient attendues attendues ce mercredi.



Paralèllement, une première réparation a permis de colmater 90% de la fuite dès mardi. Des travaux approfondis ont été réalisés, mercredi, incluant l’ouverture d’une trappe sous-marine à 20 mètres de profondeur pour finaliser l’étanchéité. De nouveaux prélèvements d’eau ont été effectués, avec des résultats attendus ce jeudi, suivis de contrôles supplémentaires ce vendredi.



Le renouvellement complet de l’émissaire et de son poste de refoulement, confiés aux sociétés JL Polynésie (partie terrestre) et Vinci Construction Grands Projets (partie maritime), est prévu pour s’achever fin 2025.