​L’auteur de l’agression mortelle de Pirae placé en détention provisoire

Tahiti, le 27 juillet 2020 - Le trentenaire auteur d’une agression mortelle à l’arme blanche à Pirae le 20 juillet dernier a été présenté devant le juge des libertés et de la détention lundi lors d’un débat différé. Il a ensuite été placé en détention provisoire.



Le 20 juillet dernier à Pirae, un trentenaire s’était introduit à l’aube au domicile de son ex-concubine et de son nouveau compagnon. Après avoir mortellement poignardé son rival à plusieurs reprises, l’individu avait violemment frappé la femme qui avait dû être hospitalisée.



Interpellé deux jours après les faits par les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique (DSP), l’homme avait reconnu les faits. Présenté devant le juge d’instruction en charge de l’affaire, il avait été mis en examen pour assassinat et avait demandé un débat différé lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.



Le prévenu, qui a reconnu avoir porté les coups mortels, a donc de nouveau été présenté devant le JLD lundi matin et placé en détention provisoire. Il était jusqu’alors sous le coup d’une incarcération provisoire. Pour les faits qui lui sont reprochés, le trentenaire encourt la réclusion criminelle à perpétuité devant la cour d’assises.