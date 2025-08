​L'archipel de la Société placée en vigilance orange pour forte houle

Tahiti, le 4 août 2025 – Météo-France place lundi en vigilance orange pour risque de vague-submersion l’archipel de la Société, les Tuamotu ouest et sud et les Australes.



Une houle longue de secteur sud-ouest se propage actuellement la Polynésie française et se manifeste par des creux importants. Compte tenu du risque vagues-submersions, Météo-France a placé lundi après-midi plusieurs archipels en vigilance orange. Le phénomène océanique laisse craindre des creux importants, susceptibles d’impacter les zones côtières exposées.



Aux îles du vent, une houle longue de sud-ouest est attendue en soirée, avec des vagues atteignant 3,5 à 4 mètres en journée de mardi. Les hauteurs devraient se maintenir jusqu’en soirée.



Le même phénomène affectera les îles Sous-le-Vent et Mopelia avec des vagues de 3,5 à 4 mètres attendues à partir de mardi matin, persistant jusqu’au soir.



Cette houle longue de sud-ouest devrait toucher Tuamotu Sud et Ouest dans la nuit prochaine, avec des vagues de 3,5 à 4 mètres mardi en cours de journée jusqu’en soirée.



La houle déjà présente continue de s’intensifier dans l’archipel des Australes. Des creux de 4,5 à 5 mètres sont attendus sur les îles du nord de l’archipel, et jusqu’à 5,5 mètres à Rapa mardi matin. Le phénomène devrait persister jusqu’à mardi soir.



Le haut-commissariat engage chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de sécurité suivantes.



Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités :



• Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs :

- Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir > Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !



• Plaisanciers et professionnels de la mer :

- Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes

- Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau



• Habitants de bord de mer :

- Préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues

- Surveillez la montée des eaux

- Circulez avec précaution en limitant votre vitesse

- Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées



Se tenir informé en consultant le site internet de Météo-France : www.meteo.pf