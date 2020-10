​L'appel de la liquidation de La Dépêche fixé au 11 décembre

Tahiti, le 28 octobre 2020 – La Dépêche de Tahiti a plaidé mercredi matin pour la confirmation de la suspension de l'exécution de sa liquidation judiciaire. Mais surtout la date de l'appel de cette décision, cruciale pour l'avenir du quotidien, a été fixée au 11 décembre prochain et uniquement pour une première audience de mise en état du dossier.



Placée en liquidation judiciaire le 12 octobre dernier, la société éditrice du plus vieux quotidien de Polynésie La Dépêche de Tahiti a encore plusieurs semaines de répit devant elle. Mercredi matin, l'avocat de la société a défendu devant le premier président de la cour d'appel de Papeete une demande de suspension de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire. Procédure sans véritable enjeu, puisque l'appel du parquet avait déjà suspendu les effets de la liquidation dans ce dossier le 14 octobre dernier. Qu'importe, l'avocat de La Dépêche de Tahiti a tout de même demandé au premier président de se prononcer en faveur de cette suspension de l'exécution provisoire.



Le parquet général a défendu sa position en faveur de la suspension de l'exécution de cette liquidation au nom de "l'ordre public social" et du "pluralisme des médias". Le procureur général ajoutant que la décision du premier président pouvait avoir son importance en cas de désistement de l'appel du parquet. L'avocat de l'ancien salarié à l'origine de la procédure ne s'est pas opposé, insistant néanmoins sur son souhait d'obtenir la preuve du paiement des échéances du plan de continuation de La Dépêche de Tahiti. Et la décision a été fixée au 4 novembre.



Plus important néanmoins, on a appris également que la date de l'appel du placement en liquidation de La Dépêche de Tahiti avait été fixée au 11 décembre. Même s'il ne s'agira que d'une première audience de mise en état du dossier, préalable à l'audience qui décidera directement de l'avenir du quotidien. D'ici là, La Dépêche de Tahiti continuera donc d'être éditée et imprimée.