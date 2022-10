​L'agresseur du collège Henri Hiro interné

Tahiti, le 11 octobre 2022 – Le lycéen de 17 ans qui avait donné un coup de couteau à un collégien de 13 ans lundi après-midi au collège Henri Hiro a été hospitalisé en service psychiatrique lundi soir. Son état de santé n'était pas compatible avec une garde à vue.



La garde à vue du jeune lycéen de 17 ans qui avait poignardé un collégien de 13 ans au collège Henri Hiro de Faa'a lundi après-midi a été levée le soir-même. Comme l'ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère, l'adolescent a été examiné par un médecin qui a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue. L'adolescent a été immédiatement placé en hospitalisation psychiatrique.



Par ailleurs, le Pays a diffusé un communiqué lundi soir pour donner quelques détails sur ce triste fait divers. “Un jeune extérieur au Collège Henri Hiro de Faa’a s’est introduit dans l’enceinte de l’établissement profitant des mouvements d’élèves à la sortie de 14 heures ce lundi 14 octobre. Ce jeune a porté un coup de couteau dans le dos d’un élève de 4e. Il a ensuite tenté de s’échapper mais a été ceinturé par un personnel de l’établissement et remis aux forces de l’ordre qui sont arrivés très rapidement.”



La ministre en charge de l’Éducation, Christelle Lehartel, s’est rendue sur place lundi. Elle s’est dit choquée “par la gravité d’un tel acte qui constitue une première dans un établissement scolaire en Polynésie”. Elle a assuré de sa sollicitude la jeune victime, mais aussi le jeune agresseur, et leurs familles respectives sous le choc et a tenu “à exprimer sa solidarité aux personnels de l’établissement sous le choc”, remerciant notamment l'intervention du surveillant. Une cellule de crise a été immédiatement actionnée sur place et une cellule d’écoute en direction des élèves et des personnels devait être effective dès mardi matin.