​L'agresseur de Pirae mis en examen pour assassinat

Tahiti, le 22 juillet 2020 – Au terme de 48 heures de garde à vue, l'homme de 33 ans qui a poignardé mortellement samedi le compagnon de son ex-concubine à Pirae et roué de coups cette dernière a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Son avocat conteste néanmoins la préméditation.



Après 48 heures de garde à vue à la Direction de la sécurité publique (DSP), l'homme de 33 ans interpellé lundi matin à son domicile à Faa'a pour avoir mortellement poignardé le compagnon de son ex-concubine et roué de coup cette dernière, samedi dernier à Pirae, a été déféré mercredi matin au parquet de Papeete. L'homme a ensuite été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour assassinat puis écroué.



Selon l'avocat du mis en cause, Me John Tefan, interviewé par nos confrères de Radio 1, son client a reconnu la matérialité des faits. Il ne conteste pas avoir porté plusieurs coups de couteau à la victime. Mais en revanche, il estime qu'il était toujours en couple avec sa concubine –ce que cette dernière conteste- et surtout il affirme avoir agi sans préméditation après avoir "surpris sa concubine avec son amant", selon les propos de Me Tefan sur Radio 1.



L'avocat a déjà annoncé qu'il entendait contester la préméditation et même défendre la thèse de l'homicide involontaire. L'instruction va maintenant se poursuivre dans ce dossier passible de la cour d'assises. La peine maximale encourue pour un assassinat étant la réclusion criminelle à perpétuité.