​L'affaire Temaru-Leroy dépaysée à Nouméa

Tahiti, le 24 juin 2020 – Le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné mercredi le dépaysement de l'affaire Temaru-Leroy en Nouvelle-Calédonie.



Deux jours après l'audience devant le tribunal des référés, le juge a ordonné mercredi le dépaysement de l'affaire Leroy-Temaru devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa. La copie du dossier va maintenant être envoyée à la juridiction calédonienne et une date d'audience sera fixée dans les jours à venir. "Chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens", précise la décision rendue mercredi matin. Dans cette sorte "d'affaire dans l'affaire dans l'affaire" Radio Tefana, le maire de Faa'a Oscar Temaru a déposé un recours au civil pour atteinte à la présomption d'innocence contre le procureur de la République, Hervé Leroy, à la suite d'un communiqué de presse du chef du parquet justifiant la saisie pénale d'Oscar Temaru par sa "condamnation" en première instance dans l'affaire Radio Tefana. Le maire de Faa'a estime qu'il est présumé innocent et demande au procureur d'être indemnisé à hauteur du montant de la saisie pénale de 11 millions de Fcfp.



"C'est dépaysé, c'était nécessaire", a réagi Me Feuillet, l'avocat du procureur Hervé Leroy. Le conseil avait plaidé pour un dépaysement à Paris, mais dit se satisfaire du renvoi du dossier à Nouméa. Oscar Temaru a annoncé une conférence de presse à 11h30 à la mairie de Faa'a pour s'exprimer sur cette décision. Si son avocat s'était opposé à un dépaysement de l'affaire à l'audience, le leader indépendantiste n'avait pas caché dès lundi, lui non plus, se satisfaire d'un renvoi à Nouméa où il jouit d'une très forte popularité auprès, notamment, des partisans de l'indépendance du territoire.