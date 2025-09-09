

​L’adressage prend forme à Taiarapu-Est

Tahiti, le 22 septembre 2025 - Le coup d’envoi du chantier d’adressage dans les quatre communes associées de Taiarapu-Est a été donné ce lundi, à Tautira. Au total avec Pueu, Afaahiti-Taravao et Faaone, près de 6.000 plaques numérotées et 700 panneaux de voiries seront posés d’ici février prochain. Un “gros chantier” qui va faciliter le quotidien des secours et de l’administration, et plus globalement des usagers.





C’est un projet de longue date qui se concrétise. Le coup d’envoi des travaux d’adressage à Taiarapu-Est a été donné vendredi avec la pose du premier numéro à la mairie de Taravao, en présence du maire, Anthony Jamet. Ce lundi, le chantier a débuté dans la commune associée de Tautira. Ce sera ensuite au tour de Pueu, puis Faaone, pour finir par Afaahiti-Taravao. Cinq mois de travaux sont prévus pour poser à la fois les numéros et les noms des voiries. Estimée à 162 millions de francs, cette opération est soutenue à 80 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP). Entre la fourniture des équipements et leur implantation, les quatre lots du marché ont été attribués à deux entreprises.



Sur le terrain, trois agents de R2S identifiables à leur chasuble se sont attelés à la tâche avec comme objectif de poser une soixantaine de plaques par jour, en moyenne. “On commence par les numéros qu’on peut fixer directement sur un support existant, que ce soit un mur ou un poteau. On repassera avec une équipe plus fournie pour poser les potelets et les plaques pour les maisons qui n’ont pas leurs propres supports. Au total, nous allons poser 5.880 plaques numérotées et 700 panneaux de servitudes. C’est un gros chantier car la commune est vaste avec des vallées à traverser, des routes de montagne accessibles uniquement en 4x4 et le Fenua ‘Aihere, où nous irons en bateau pour identifier les pontons en lien avec le ramassage scolaire”, explique Hiro Lee, conducteur de travaux. Le personnel est équipé d’une tablette numérique permettant d’assurer le suivi des opérations grâce aux données cartographiées et à la géolocalisation. Chaque plaque posée est notamment photographiée.

​“Utile” et “pratique”

Si les ouvriers missionnés pour l’adressage sont parfois confrontés à des administrés mécontents, l’initiative est globalement bien accueillie. “Je n’étais pas au courant, mais je trouve ça très bien. J’habitais en ville avant, donc je connais. C’est pratique !” confie Maeva, dont la maison a été parmi les premières à être numérotées à l’entrée de Tautira. “Je pense qu’à un moment donné, il faut s’y mettre. C’est utile, surtout en cas de souci de santé ou autre”, confirme sa voisine d’en face, Doriane.



La municipalité a opté pour des visuels permettant de distinguer chaque section de commune, tant au niveau de la couleur que de l’emblème issu du logo de Taiarapu-Est : la fougère (maire) pour Tautira, la conque (pū) pour Pueu, l'hibiscus pour Afaahiti-Taravao et le soleil pour Faaone. Un choix esthétique et symbolique qui a fait l’objet d’une réflexion approfondie, tout comme le nom des rues en lien avec la toponymie, l’usage, les propriétaires terriens ou des personnalités locales, surmonté de “aroā” pour ancrer la pratique du tahitien dans le quotidien. Le chantier devrait s’achever autour de février 2026 avec la pose des panneaux à l’entrée des quatre communes associées.



​Deux ans de travail L’adressage permet de se repérer sur le territoire communal, aussi bien pour les interventions d’urgence et les services de livraison, que pour la population en général. Ce dispositif facilite aussi le suivi et la facturation des services publics, comme la distribution en eau et la collecte des ordures ménagères. Lancé en octobre 2023, le projet d’adressage de Taiarapu-Est est passé par une phase de recensement des foyers, puis de consultation. “La nomination des voies a été étudiée lors d’ateliers de travail mixtes avec des élus, des sociétés comme OPT et des lotisseurs privés. La population aussi a pu s’exprimer via une plateforme en ligne. Il a parfois fallu que les élus tranchent. Lors de la réunion de restitution, nous avons passé en revue les voiries une par une pendant neuf heures”, explique Tevainui Herveguen, cheffe de projet en tant que directrice administrative et financière de la commune. “C’est un gros chantier et un aboutissement : ça va permettre de mettre tout le monde au même niveau d’information, en commençant par les pompiers”, souligne-t-elle. Tout en sachant qu’une enveloppe est prévue pour la mise à jour des constructions bâties depuis le recensement, lesquelles seront pointées au fur et à mesure de la pose des numéros et des panneaux. Par la suite, la demande se fera directement en mairie.

​Plus d’infos Sur la page Facebook Commune de Taiarapu-Est – L’adressage , où le lien vers la carte est à nouveau disponible pour permettre aux usagers de découvrir le numéro qui leur a été attribué selon le système métrique.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 22 Septembre 2025 à 17:26 | Lu 696 fois



