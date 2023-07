​L’UPJ fait sa grand-messe à Mataiea

Tahiti, le 20 juillet 2023 - Près de 3 000 enfants et animateurs se sont réunis ce jeudi au parc Tehoro de Mataiea pour le rassemblement annuel ces centres de vacances et de loisirs de Tahiti et Moorea.



Ils étaient plus de 2 800 enfants âgés de 8 à 17 ans et 290 bénévoles d’encadrement venus de Tahiti et de Moorea, à se rassembler au parc Tehoro de Mataiea pour partager, le temps d’une journée, jeudi, différentes activités de loisirs, du tir à l’arc au tobogan en passant par plusieurs jeux collectifs. Différents organismes de vacances et de loisirs ont répondu à l’appel de l’UPJ, l’Union polynésienne de la jeunesse, parmi lesquels le CPCV, le Cemea, l’Afocal, l’UCJG, le CPED ainsi que des structures de confession religieuse, soit près d’une cinquantaine d’associations.



Gros rassemblement, modestes moyens



“Notre objectif est d’obtenir et de renforcer la reconnaissance du Pays et des institutions vis-à-vis de nos actions en faveur des enfants, mais aussi vis-à-vis des bénévoles d’encadrement et des familles qui nous font confiance”, a indiqué à Tahiti Infos Patricia Teriiterahomea, la présidente de l’UPJ. C’est désormais chose faite, puisque depuis 3 ans le Pays apporte son soutien financier à cette journée exceptionnelle dédiée aux loisirs des enfants en vacances. Pour cette sixième édition, au travers de l’IJSPF (l’Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française, NDLR), le Pays a accordé une subvention de 2,3 millions de francs, “une enveloppe encore insuffisante compte tenu du nombre d’enfants et de bénévoles à déplacer de Moorea et des communes de Tahiti vers Mataiea, en plus du financement des activités diverses mises à disposition par différents prestataires”, a-t-elle précisé alors que s’ouvrait à Pirae le Festival des îles, rassemblement des 1 200 jeunes adeptes du football qui a couté près de 48 millions à la collectivité. Mais comparaison n’est pas raison.



En partenariat avec l’IJSPF et le ministère de la Jeunesse, l’UPJ a pu aussi compter sur le concours de la commune de Teva i Uta pour la mise à disposition du parc Tehoro, qui s’est prêté à merveille à son rassemblement, de même que pour la logistique, la sécurité et le transport des jeunes bambins. Rendez-vous pris pour l’année prochaine avec, les organisateurs l’espèrent, un meilleur accompagnement financier par les autorités du Pays.