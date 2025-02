​L’Istom, une opportunité d’excellence pour les étudiants polynésiens

Tahiti, le 26 février 2025 - À Angers, l’Istom, école supérieure d’agro-développement international, accueille chaque année près de 400 étudiants et ouvre ses portes aux étudiants ultramarins. Sa mission : former des ingénieurs experts dans la transition agro-écologique, la gestion durable des ressources naturelles et le secteur agro-alimentaire en mettant un accent particulier sur les zones tropicales, que ce soit dans des contextes semi-arides ou équatoriaux.





Accréditée par la Commission des titres d’ingénieur et sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Istom prépare ses étudiants à relever les grands défis mondiaux. Membre de la Conférence des grandes écoles, cette école d’ingénieurs combine l’excellence académique à une expérience pratique reconnue.



Depuis près de 120 ans, l’école se distingue par son approche pluridisciplinaire qui inclut les sciences sociales, l’ingénierie et surtout la pratique de terrain. Les étudiants y vivent une immersion totale dans des contextes variés, grâce à 16 mois de stages et d’expériences professionnelles en France et à l’international.



L’Istom, c’est aussi une communauté dynamique : une équipe pédagogique reconnue pour son accompagnement personnalisé, des associations étudiantes engagées, des projets collectifs solidaires, un réseau de 3 500 anciens diplômés actifs travaillant dans plus de 100 pays et pouvant proposer stages et emplois. Ces éléments renforcent les liens entre promotions et créent un environnement d’apprentissage enrichissant.



En choisissant l’Istom, les étudiants entrant en Année 1 (Prépa) ou Année 3 (Cycle Ingénieur) se préparent à intervenir dans des environnements complexes et diversifiés, souvent marqués par les effets du changement climatique, la dégradation des écosystèmes ou les enjeux de sécurité alimentaire. Les diplômés sont formés à travailler aux côtés des communautés locales, en s’adaptant à leurs spécificités et aux demandes économiques et sociales pour concevoir des solutions durables.



Il s’agit d’une opportunité pour les jeunes désireux de poursuivre leurs études dans le domaine de l’agriculture. L’Istom peut permettre à ces derniers d’opter pour des carrières d’agents de changement, en stimulant le progrès agricole et le secteur agro-alimentaire pour un avenir meilleur.



Contact :

[email protected] . Site web : https://www.istom.fr/

