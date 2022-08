​L'Assomption, vue d'Abraham

Tahiti le 15 août 2022 - Tous les catholiques du monde entier ont célébré ce lundi l'Assomption. À Faa'a, le Père Abraham explique l'origine et la signification de cette "fête très importante" où "Marie a été emportée au ciel avec son corps, son âme et tout son être".



Si pour certains l'Assomption est un jour chômé, il ne l'est pas pour tout le monde. En effet, chez les catholiques, l'Assomption est un moment de célébration particulier. À Faa'a, la journée de lundi a débuté avec une procession, organisée d'ailleurs partout autour de la planète par les catholiques, jusqu'en l'église Saint Joseph. "Il y a des milliers de pèlerinage qui sont organisés dans tel ou tel lieu pour manifester la joie du peuple de Dieu et rendre grâce à Dieu pour Marie", explique le Père Abraham.



"L'Assomption de Marie est une fête très importante, puisque c'est une fête où l'on rend gloire à Dieu, pour le pèlerinage de Marie au ciel. Puisque Marie a été choisie par Dieu en étant mère de Dieu, de Jésus et mère de l'humanité." Et l'homme de foi de poursuivre ses explications : "Ainsi c'est une joie de célébrer dans la foi cette fête de Marie. Dans l'église catholique nous célébrons l'assomption de Marie, c’est-à-dire que Marie a été emporté au ciel avec son corps, son âme et tout son être. Tandis que pour nos sœurs et frères de l'église orthodoxe, c'est la Dormition de Marie, c’est-à-dire que Marie -dans son sommeil- a été élevée au ciel. Ce sont deux visions différentes mais complémentaires".



"Elle a lavé les couches de Jésus"



Père Abraham a également, lors de la messe, prié pour que la paix règne dans le monde. "Lorsqu'on voit ce qui se passe, la guerre en Ukraine et la Chine qui veut pendre Taiwan, Marie nous demande tous de prier pour la paix dans le monde. Heureusement que notre pays vit dans la paix. nous sommes un Pays pacifique et où les Polynésiens ont un cœur de paix et de sérénité". Pendant la messe de lundi, la célébration de l'eucharistie a également été faite. "C'est le sacrifice de Jésus qui a fait don de sa vie pour l'humanité toute entière. Et on s'unit avec tous ceux dans le monde qui célèbrent la messe".



L'occasion également pour père Abraham de raconter la vie de Marie aux nombreux fidèles présents ce lundi à la messe. "Marie a été soumise au pêché par la tentation du malin. Et la nouvelle Eve, qui est Marie, écrasera la tête du serpent". Lors de son prêche, père Abraham a souligné que Marie était "juive, arabe, issue du peuple. Une bronzée. C'est une brune Marie, mais on a voulu la blanchir. Elle a connu la vie d'une femme, les travaux ménagers. Elle a lavé les couches de Jésus. Il ne faut pas la voir comme une déesse. C'est une femme ordinaire. Heureuses êtes-vous les femmes, puisque vous êtes avec Marie tous les jours de votre existence."