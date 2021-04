​L'Artemisia, la plante aux vertus anti-Covid autorisée au fenua

Tahiti, le 31 mars 2021 – Le Pays a accédé mercredi à la demande d'importation de semences d’Artemisia annua, dont les vertus médicinales sont étudiées notamment dans le cadre de la lutte anti-Covid.



Le Conseil des ministres a examiné favorablement la demande d’importation de semences de l’Artemisia annua, une plante aromatique à usage médicinal. La motivation de la demande porte sur les vertus médicinales de cette plante qui produit une substance particulière : l'artémisinine. Cet antipaludéen est également étudié dans le cadre de traitements contre le cancer, le VIH et les virus responsables d'épidémies comme la Covid-19. Cette plante est inscrite sur la liste positive de la pharmacopée chinoise, ce qui constitue une référence mondiale pour les plantes médicinales et elle est largement utilisée dans la médecine chinoise. L’Artemisia est également utilisée en soins vétérinaires contre les maladies parasitaires.



Afin d’encadrer l’utilisation de cette nouvelle plante, les graines seront exclusivement destinées dans un premier temps à des essais culturaux réalisés par la Direction de l'agriculture afin de définir l'itinéraire technique et de valider la faisabilité de la culture. Cette période est estimée à environ 12 mois, période qui pourra être réduite en fonction des résultats obtenus, et durant laquelle le plan de diffusion et de suivi sera établi. Ce projet a reçu un avis favorable de la part des membres de la Commission des sites et des monuments naturels le 18 février dernier et a ainsi été entériné par le Conseil des ministres.