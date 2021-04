​L'Anzac day commémoré à l'Uranie

Tahiti, le 25 avril 2021 – La Polynésie a célébré dimanche au cimetière de l'Uranie à Papeete "l'Anzac day" qui commémore l'engagement des troupes australiennes et néo-zélandaises dans la Première Guerre mondiale.



Comme chaque année le 25 avril, les autorités polynésiennes ont commémoré dimanche "l'Anzac Day" pour "Australian and New Zealand Army Corps". Une journée destinée à honorer la mémoire des troupes d'Océanie ayant combattu durant la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement le jour du débarquement de l'Anzac à Gallipoli en Turquie, le 25 avril 1915, au cours duquel plus de 10 000 Australiens et Néo-Zélandais sont tombés au combat.



Pour saluer l'engagement de ces soldats, le chef des subdivisions des îles du Vent et îles Sous-le-vent, Guy Fitzer, le consul honoraire de Nouvelle-Zélande, Marc Siu, l'adjoint au maire de Papeete, Marcelino Tetata, le colonel des forces armées de Polynésie française, Jean-Pierre Lagaillarde, et l'archevêque, Mgr Jean-Pierre Cottenceau, ont participé dimanche matin à une cérémonie organisée au cimetière de l'Uranie à Papeete.