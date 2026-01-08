

​L’Adie stimule l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires

Tahiti, le 28 janvier 2026 - L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) organise, du 2 au 6 février, une semaine de sensibilisation dans une trentaine de sites reconnus prioritaires de Polynésie afin de partager ses conseils et ses solutions pour faire passer les entrepreneurs des quartiers du projet à l’action.



Pour l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), le credo est simple : les quartiers prioritaires ne se limitent pas à la somme de leurs difficultés. Ce sont aussi des territoires riches d’initiatives qui ne demandent qu’à émerger. Cependant, “les entrepreneurs des quartiers ont bien plus de difficultés que d’autres à accéder au crédit bancaire comme à des conseils et des formations adaptés”, explique Wendy Mou Kui, directrice de l’antenne polynésienne de cette association reconnue d’utilité publique depuis spécialisée dans le microcrédit. “Et plus que tout peut-être, ils manquent de cette confiance qui change tout, confiance en soi et confiance dans le système. C’est pourquoi nous allons vers eux pour leur dire que c’est possible de créer sa boîte, et pour leur en apporter la preuve concrète en leur proposant, sur place et avec le sourire, financements, conseils et services.”



Objectifs : 1 000 nouveaux entrepreneurs



Avec l'objectif de permettre à 1 000 entrepreneurs de se lancer dans les quartiers d’ici 2027, l'association organise du 2 au 6 février prochain, avec ses partenaires locaux, plus de 30 ateliers et réunions d’information gratuits, accessibles partout en Polynésie. Ces événements offriront aux participants des conseils pratiques pour concrétiser leurs projets et des échanges inspirants avec des entrepreneurs ayant déjà franchi le pas.



Présente en Polynésie depuis 16 ans, l’Adie accompagne actuellement plus de 500 entrepreneurs par an dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville grâce au fort soutien du Contrat de ville et de ses partenaires. L’objectif est de faire doubler ce chiffre d’ici 2027. Pour cela, grâce à un nouveau partenariat avec la banque publique d’investissement Bpifrance et du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030, l’association a recruté cinq conseillers de terrain supplémentaires et a ouvert une nouvelle agence de proximité.

