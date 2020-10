​L'Adie ouvre ses portes

En 2019, à Moorea, ils étaient 40 porteurs de projet à bénéficier des aides de l’Adie pour un montant global de 20,7 millions de Fcfp accordés. Depuis le mois de novembre 2019, les habitants de Moorea peuvent désormais se rendre à l’antenne située à Afareaitu. "Depuis ma prise en fonction en juillet 2020, témoigne le conseiller Manoa Emen, j’ai rencontré au moins80 personnes et pris en charge une trentaine de dossiers, dont 20 qui ont reçu une issue favorable. D’autres sont venus pour demander des informations". L’année dernière, les besoins d’aides sur l’île sœur intéressaient notamment les projets dans les secteurs de l’agriculture (30 % des porteurs de projets financés), dans la petite restauration (22%) et les services à la personne (20%). Selon Manoa Emen, les secteurs qui sont mis en avant cette année sont l’agriculture, la pêche et la restauration. À noter aussi l’augmentation de l’intérêt des aides de l’Adie auprès des anciens employés de l’hôtellerie suite à la fermeture des hôtels durant la crise sanitaire. "Il y a beaucoup de demande de leur part quelque soit leur secteur d’origine dans l’hôtellerie. Il y en a par exemple qui ont travaillé dans le jardinage, la maintenance, la climatisation ou le ménage. Ceux-là ont déjà leur activité de base. Ils viennent nous solliciter pour acheter du matériel. C’est du matériel qu’ils utilisaient à l’hôtel mais qu’ils ne possèdent pas pour démarrer leur activité" confie encore le conseiller de l’Adie de Moorea. D’autres journées portes ouvertes sont prévues chaque mercredi matin durant les cinq prochaines semaines. Celles-ci se dérouleront dans les différentes communes associées afin d’informer le maximum de personnes sur les possibilités d’aides de l’Adie.