​Kelly Slater appose sa marque à Teahupo’o

Comme annoncé ce week-end, la vague de Teahupo’o figure bien parmi les étapes du championnat du monde de surf 2021 de la World Surf League (WSL). Et c’est la marque Outerknown, créée par Kelly Slater, qui sponsorisera l’événement baptisé à présent Outerknown Tahiti Pro. Le spot mythique accueillera donc les meilleurs surfeurs et surfeuses du monde du 26 août au 6 septembre 2021. Outerknown succède à Billabong sponsor ”historique” de la Tahiti pro qui, pendant 17 ans et jusqu’en 2017, a sponsorisé ce rendez-vous incontournable du circuit mondial.