

​Journées dédiées aux auxiliaires de santé

Tahiti le 1er septembre 2025. Dans le cadre de son programme de soutien des professionnels de santé des îles isolées, l’APSP organise les 3 et 4 septembre 2025 dans le hall du CHPF les journées des Auxiliaires de santé, en collaboration avec la direction du CHPF et la direction de la santé.





L’ancien directeur de l’hôpital de Moorea et éphémère directeur de la Direction de la Santé, Philippe Biarez, soutient dans un communiqué l’association Partage Santé Pacifique qui milite depuis 2006 pour le développement des soins de proximité et de promotion de santé au bénéfice des communautés insulaire dans les Pays du Pacifique et en Polynésie, à travers des plaidoyers, des actions de soutien, de partages d’expériences, et de formation.



Cette profession a été créé en 1988 par la délibération 88-AT du 13 octobre 1988 et leur mission définie comme suit : Les auxiliaires de santé publique sont choisis et recrutés parmi la population des quartiers, des zones rurales et des îles isolées, et ils sont appelés à servir dans les communautés dont ils sont issus. Ils ont pour mission dans les îles éparses et isolées d’assurer les besoins sanitaires de base et dans les zones rurales et les quartiers d’aider les professionnels de santé dans leurs taches dans le cadre d’actions spécifiées qui leurs sont dévolues. La formation initiale comprenait une formation théorique et pratique de 6 mois complétée par un stage de 3 mois.



"Lors de la création du statut de la fonction publique en 1995 cette profession a été « oubliée » et n’a pas été créé dans la fonction publique. Ces professionnels sont depuis lors pour la plupart assimilés aux aides médico-techniques CAT D (agents d’entretien)", rappelle le docteur Biarez dans le communiqué qu’il a envoyé aux rédactions le week-end dernier.



Actuellement 67 agents de la fonction publique répartis sur 44 îles isolées, sont amenés à exercer souvent seuls, des missions de soins et de prévention, pour la plupart sans autre formation qu’une courte préparation à l’emploi, sans rapport avec leur statut et leur rémunération.



Cette situation préoccupante source de stress et d’insécurité pour ces professionnels et pour les populations insulaires, nécessite des réponses à court, et moyen terme.



Ces journées basées sur une exposition de photos/vidéos et des témoignages, permettront de remercier ces valeureux agents au service de leur population isolée, et de plaidoyer pour la valorisation, l’évolution et la formation de cette profession. L’objectif est également d’informer les professionnels de santé du CHPF sur les spécificités et le fonctionnement du système de santé insulaire et de tester des modules de formation continue en distanciel.



Afin de rappeler que promouvoir la santé et prévenir la maladie, doivent être des priorités en Polynésie et particulièrement dans les îles isolées sans médecin, ces journées comprendront des animations de sensibilisation alimentaires et d’activité physique.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 1 Septembre 2025 à 10:54 | Lu 163 fois



