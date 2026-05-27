

​Journée verte à Teahupo’o face au cancer

Tahiti, le 24 juin 2026 - Après Octobre rose à Tautira, place à Juin vert à Teahupo’o. Professionnels de santé et bénévoles ont uni leurs forces dans les jardins de la mairie en faveur de la prévention du cancer du col de l’utérus et des autres risques liés au papillomavirus. Vaccination et information sous la forme d’activités ludiques, culturelles et sportives étaient au programme.





Verdoyante, la mairie de Teahupo’o était dans le thème, ce mercredi, pour le village vert organisé dans le cadre du mois de prévention du cancer du col de l’utérus. Des ateliers gratuits et ludiques étaient proposés pour s’informer avec la participation de l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF), du centre des maladies infectieuses et tropicales et de la cellule de promotion de la santé de Tahiti Iti. Plusieurs bénévoles et intervenants étaient également mobilisés dans une optique de bien-être entre méditation, ‘ori Tahiti avec Tefanae Putoa de l’école de danse Aumaire et soins de support avec l’association Amazones Pacific.



Pour cette dernière action à la Presqu’île, les sage-femmes de l’hôpital de Taravao, pilotes du projet, ont souhaité poursuivre la tournée des communes éloignées dans un élan de proximité. “Après Octobre rose et le vaccinodrome à Tautira, on a voulu changer de commune et basculer sur la côte ouest. En dehors des activités de sensibilisation, la vaccination est aussi assurée sur place”, indiquent Annabelle Pujo, Maimiti Schenck et Aloysia Chantry. Pour rappel, le frottis de dépistage, la vaccination et l’information sont accessibles toute l’année au centre de protection maternelle de Taravao.





​Faible couverture vaccinale

Si l’accent est mis ce mois-ci sur la prévention, c’est que le chemin est encore long. Difficile, d’ailleurs, d’attirer en masse les visiteurs. “On a commencé à rembourser le vaccin entre 11 et 14 ans révolus en juin 2024. On arrive à un taux de couverture de 10 % pour la première dose et de 5 % pour la deuxième. En Australie, ils sont à 80 % et prévoient de ne plus avoir de cancer du col de l’utérus en 2035. Dans tous les pays où ça fonctionne, la vaccination se fait en milieu scolaire. Dans l’Hexagone, elle est proposée en 5e depuis deux ans, ce qui a permis d’augmenter le taux de couverture de 15 % pour atteindre environ 60 % chez les filles et 40 % chez les garçons”, constate le Dr Laurent Stien, médecin responsable du pôle dépistage et prévention à l’ICPF.



“Ce cancer devrait disparaître : on peut le prévenir et le dépister, mais malheureusement, il y a encore une vingtaine de cas de cancer du col de l’utérus tous les ans en Polynésie. En sachant que le papillomavirus peut toucher toute la sphère génitale et ORL, en particulier chez les hommes”, conclut-il. Des messages de prévention qui ont été partagés au public présent, ainsi qu’aux élus locaux.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 24 Juin 2026 à 16:24 | Lu 291 fois



