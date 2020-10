​Journée compost bio à Taputapuatea

Raiatea, le 12 octobre 2020 - La pépinière communale de Taputapuatea à Avera a été jeudi dernier transformée en salle de cours pour l'apprentissage de la confection de compost bio par le tāvana de la commune, Thomas Moutame, pour plus d'une centaine d'élèves venus des quatre communes de Raiatea et Tahaa.



Toute la matinée a été consacrée à la formation du compost et surtout à la confection de son propre engrais à base de poisson, de mélasse et de "EM" (voir encadré). Que ce soient les jeunes de la Maison familiale rurale de Tahaa (MFR), des Centres des jeunes adolescents de Faaroa et Vaiaau, du collège de Faaroa, les CAE d'Uturoa et les privés, tout le monde a bien pris note des indications de fabrication. D'autant que la commune de Taputapuatea, sans ambition mercantile, vend compost et engrais liquide prêts à l'emploi pour une somme bien moindre que dans le commerce.



Il est certain que la tendance des consommateurs penche en faveur d'un retour au bio ou vers la culture raisonnée, en s'éloignant le plus possible des produits chimiques qui n'ont plus la cote. Ce n'est pas Thomas Moutame, ex-ministre de l'Agriculture, qui nous contredira. Cela dit, l'odeur du site est bien "plus marquée" que dans une salle de classe, car la méthode de fabrication implique l'utilisation de restes de poissons, mais pour la démonstration "en direct" sur la façon de fabriquer ce mélange, il était difficile d'aller ailleurs. Cependant, comme l'a souligné l'intervenant, le secret est la cuisson du poisson et l'engrais EM fait le reste.



C'est donc la pratique qui a été retenue par une vraie démonstration de mélange des ingrédients et surtout l'emport des sacs de terreau et des bidons d'engrais tout prêts. Ainsi, la MFR de Taha'a est repartie avec une centaine de sacs de composts bien remplis, de quoi faire pousser rapidement et naturellement son potager.