

​Journée Nationale de la Résilience : se préparer aujourd’hui pour être mieux protégé demain

Tahiti le 9 octobre 2025. Inondations, tempêtes, feux de forêt, accidents industriels : les risques majeurs font partie de notre quotidien. Comment s’informer, comment se préparer ? Comme chaque année autour du 13 octobre 2025, la Journée Nationale de la Résilience vous permet de vous informer et d’agir pour mieux vous protéger et protéger vos proches.





Organisée chaque année depuis 2022, la Journée Nationale de la Résilience (JNR) poursuit deux missions : sensibiliser les citoyens aux risques naturels et technologiques et les préparer à y faire face. Parce qu’un événement grave peut survenir à tout moment, qu’il s’agisse d’une crue soudaine, d’un incendie de grande ampleur, d’un cyclone ou de mouvements de terrain, et que savoir y réagir s’apprend. Réagir face à l’urgence, c’est savoir se mettre en sécurité, soi et les autres, faciliter l’action des secours et participer à la résilience collective.



Quels sont les gestes de sauvegarde à adopter ? De quelle manière protéger ses proches ? Partout en France, des collectivités, des associations ou des entreprises s’impliquent grâce à des ateliers, démonstrations, exercices grandeur nature et de nombreux autres formats visant à informer et préparer leurs concitoyens. L’objectif est simple : donner à chacun les clés pratiques pour devenir acteur de sa propre sécurité.



En 2024, plus de 10 000 actions ont été labellisées dans le cadre de la JNR

13 octobre : un rendez-vous citoyen à ne pas manquer Animée tout au long de l’année à travers des projets labellisés, la JNR connaît son point d’orgue tous les ans autour du 13 octobre, en cohérence avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l’ONU. L’occasion de contribuer à une société plus résiliente en participant à l’une des nombreuses actions pédagogiques et ludiques organisées en France, partout et pour tous.



Cette année, rien de plus facile : quelques clics sur la carte interactive suffisent à repérer des ateliers à proximité de chez soi pour découvrir les risques à anticiper et les réflexes à connaître. Impossible de se déplacer ? Les ressources en ligne prennent le relais. Un véritable acte citoyen, puisque la résilience est avant tout une capacité collective : face aux risques, nous avons tous un rôle à jouer. Parce que bien préparés, nous sommes tous mieux protégés.

Pour agir, rendez-vous près de chez vous !

> https://www.carte-jnr.fr/carte_interactive.html

3 étapes pour réagir face aux risques

1. Identifier les risques majeurs proches de chez soi ;

2. Adopter les bons comportements pour se protéger ;

3. Comprendre les dispositifs d’alerte en cas d’événement grave.

